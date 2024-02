Roubo em Mogi Guaçu: Suspeito é Detido pela PM Após Assaltar Supermercado no Parque do Estado II

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira, 22 de fevereiro, a rotina do bairro Parque do Estado II, em Mogi Guaçu, foi interrompida por um incidente de roubo em um supermercado local. O suspeito, identificado como K. A. J. S. M., foi detido pela Polícia Militar após uma ação rápida e eficaz.

Segundo informações da PM, o crime foi relatado por volta das 10 horas, quando moradores da área alertaram as autoridades sobre um indivíduo usando boné vermelho e camiseta azul, armado com uma faca, que havia roubado o estabelecimento e fugido correndo pelas ruas do bairro.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, identificada apenas como J. A., visivelmente abalada pelo ocorrido. Segundo seu relato, ela estava no caixa do supermercado, que pertence a seu companheiro M., quando o suspeito entrou e, ameaçando-a com a faca, exigiu todo o dinheiro da gaveta, ameaçando-a de morte caso não obedecesse.

Após o assalto, o criminoso tentou fugir, mas foi detido por populares e pelo esposo da vítima, M., até a chegada das autoridades. Após uma busca pessoal, os policiais encontraram com o suspeito a faca utilizada no crime e uma quantia de seiscentos e sessenta reais, que havia sido subtraída do estabelecimento.

O suspeito foi então conduzido à Delegacia de Polícia, onde a delegada ratificou sua prisão. Ele permanece sob custódia das autoridades, aguardando os desdobramentos legais do caso.

O incidente serviu como um alerta para a comunidade local sobre a importância da vigilância e da cooperação com as autoridades para manter a segurança do bairro. A rápida resposta da Polícia Militar demonstra o compromisso das forças de segurança em garantir a tranquilidade e a ordem pública em Mogi Guaçu.