Roubo em Mogi Mirim: Suspeito Preso Após Operação Policial

Da Redação

Na madrugada do dia 19 de fevereiro, dois postos de gasolina em Mogi Mirim foram alvos de roubo por um indivíduo que supostamente estava operando em um veículo Corsa Hatch preto, que já havia sido associado a outras atividades criminosas na região. As autoridades foram alertadas e iniciaram uma operação para capturar o responsável pelos delitos.

Na manhã seguinte, as equipes da Polícia Militar foram mobilizadas para investigar os roubos nos postos de combustível em Mogi Mirim. Com base em informações adicionais, o delegado de polícia, solicitou o apoio da equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) para auxiliar nas diligências.

As autoridades concentraram seus esforços no bairro Itacolomy, pois tinham conhecimento de que um dos suspeitos residia naquela área. Durante o patrulhamento, o veículo descrito como parte dos crimes foi avistado. Os policiais seguiram os procedimentos padrão de abordagem, revistando o motorista, identificado como L., e o veículo. Nenhuma evidência ilícita foi encontrada, mas uma quantia de 295 reais foi descoberta em posse do condutor.

A equipe da DIG compareceu ao local e confirmou que o indivíduo detido e o veículo correspondiam às descrições dos envolvidos nos roubos aos postos de combustível. L. foi então conduzido à DIG de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão formalizou o flagrante de roubo, resultando na prisão do criminoso.

As vítimas dos roubos identificaram L. como o autor dos delitos durante o processo de reconhecimento realizado na DIG. Além disso, foi solicitada uma perícia no veículo, com a presença do fotógrafo Milton e do perito Sat.

Após a conclusão da investigação, o veículo foi recolhido administrativamente devido ao seu “Mau Estado de Conservação”. As autoridades continuam vigilantes para garantir a segurança da comunidade e combater a criminalidade na região de Mogi Guaçu.