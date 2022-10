Rua Chico de Paula: empresa responsável será conhecida nos próximos dias para nova infraestrutura

Está em andamento o processo licitatório para a contratação de empresa especializada para execução de infraestrutura na Rua Chico de Paula. Os envelopes com as propostas serão abertos nesta quinta-feira, dia 27 de outubro. A empresa vencedora do processo será a que apresentar o menor valor global.

As melhorias na Rua Chico de Paula preveem drenagem, ampliação do passeio, rampas de acessibilidade, sinalização viária, faixa elevada, canteiro, bancos de madeira e lixeira, guia e sarjeta, pavimentação, novos bolsões, recapeamento, demolições, retiradas e fresagem, materiais, mão de obra e equipamentos. O valor estimado do investimento deve girar em torno de R$ 1,4 milhão.

“Nós sabemos da importância que a Rua Chico de Paula tem não só para os motoristas, mas também para o comércio dessa região. Justamente, por isso, ela será totalmente remodelada e as melhorias irão acontecer neste momento em que reformamos a Praça da Capela. Estamos avançando, mas ainda há muito a ser feito”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O projeto foi elaborado pela Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM), sendo a expectativa de que as obras na Chico de Paula sejam concluídas junto com a revitalização da Praça Antonio Giovani Lanzi, a Capela, cujo término da obra é previsto para mês dezembro.