Rua do Turista reúne shows, gastronomia e artesanato

A 135ª Festa de Maio de Itapira que tem início hoje retorna em seu formato tradicional e junto com todas as atrações já conhecidas pelo público, a Rua do Turista – espaço que teve sua estreia em 2019 – também será uma opção para os visitantes.

Instalado na Rua Agostinho Cavenaghi, o local contará com a presença de 10 comerciantes da área de gastronomia de Itapira e da região que oferecerão opções diferenciadas de lanches, pratos, sobremesas e cervejas artesanais, além dos expositores da Vila do Artesanato de Itapira.

O local também abrigará shows em formatos mais intimistas, com atrações especialmente selecionadas para o ambiente e que compõem a programação cultural da festa (veja abaixo).

Além dos expositores da Vila do Artesanato de Itapira, estão confirmados na Rua do Turista os seguintes comerciantes: Creppe Leque (crepes e pizza no cone), Parada Obrigatória (batatas e porções no cone), Pop’s Churveteria (churros artesanais), Rolfsen Bier (chopp artesanal), Nostro Chopp (chopp artesanal), Black Skull (chopp artesanal), Macarrão na Frigideira (massas), Gaucho’s Burguers (lanches), JC Churrasqueiras (torresmo de rolo, costela defumada, lanches e pratos de carne suína) e Los Ogros (hambúrguer artesanal).

A Rua Agostinho Cavenaghi interliga as ruas Saldanha Marinho e Comendador João Cintra e fica abaixo de um dos principais corredores da Festa de Maio: a Rua Cônego Guerra Leal que dá acesso ao Largo de São Benedito.

135ª Festa de Maio de Itapira

(Programação atualizada em 04/05/2023)

Dia 4

19h – Aulão Fit Dance com instrutora Carlinha da Quilograma (Palco Praça)

19h – Eric Acoustic Rock (Palco Turista)

21h – Casa das Artes (Palco Cidade)

21h – Friends n’ Jack (Palco Praça)

Dia 5

19h – Aulão de Dança com Nany e convidados (Palco Praça)

19h – Instrumental MacJazz (Palco Turista)

20h – Carlos Augusto (Palco Praça)

21h – Rodrigo Souza Blues Rock (Palco Cidade)

21h – Banda Gentileza (Palco Praça)

Dia 6

12h – Bola Trio (Palco Turista)

15h – Camila Fran Lima Trio – Show “Divas” (Palco Turista)

19h – Aulão de Ritmos com Prof. Josi (Palco Praça)

19h – Rodrigo Souza Acoustic Blues (Palco Turista)

20h – Banda Dona Rute (Palco Praça)

21h – BR6 Rock Band (Palco Cidade)

21h – Funk n’ Roll (Palco Praça)

Dia 7

12h – Regional Mantiqueira (Palco Turista)

15h – BR3 Trio (Palco Turista)

19h – Energia Sport Center (Palco Praça)

19h – Duo Giovelli (Palco Turista)

20h – Aksioma Rock (Palco Praça)

21h – Rádio Sucata (Palco Cidade)

21h – Mão de Morsa (Palco Praça)

Dia 8

19h – Projeto Viva Música/Coral Flor de Lira (Palco Praça)

19h – Ed Campos (Palco Turista)

20h – Colégio COC (Palco Praça)

21h – OJOCA – Orquestra Jovem do Circuito das Águas (Palco Cidade)

21h – Musicultura (Palco Praça)

Dia 9

19h – Itafit – Aulão de Ritmos (Palco Praça)

19h – Adriel Fernandes (Palco Turista)

20h – Sarau de RAP (Palco Praça)

21h – Orquestra de Viola Caipira (Palco Cidade)

Dia 10

19h – Dança com Tamires Ponces e Danila Sabadini (Palco Praça)

19h – Eric Acoustic Rock (Palco Turista)

20h – Bola (Palco Praça)

21h – Arretados (Palco Cidade)

21h – Duda Show Man (Palco Praça)

Dia 11

19h – Coral Balangandã/ Coral Cidade de Itapira (Palco Praça)

19h – Ed Campos (Palco Turista)

20h – Duo Peru (Palco Praça)

21h – Banda Lira Itapirense (Palco Cidade)

21h – Banda Atemporal (Palco Praça)

Dia 12

19h – Os Macaco Véio (Palco Praça)

19h – Instrumental Poesis (Palco Turista)

20h – Léo Fraga (Palco Praça)

21h – Festa na Roça (Palco Cidade)

21h – Ever’Tom Pinheiro (Palco Praça)

Dia 13

12h – Ever’Tom Pinheiro (Palco Turista)

15h – Igor Riberti Grupo (Palco Turista)

19h – Nó na Língua (Palco Turista)

20h – Kerozene (Palco Praça)

21h – Rolling Papers (Palco Cidade)

21h – Banda Devanera (Palco Praça)

Congadas

5h30 – Alvorada (Largo São Benedito)

9h – Procissão da Corte (Saída da Rua Orestes Pucci)

11h30 – Homenagem ao Busto da Mãe Preta (Praça Henricão)

17h – Procissão em louvor a São Benedito (Largo São Benedito)

Dia 14

12h – Banda Lumon (Palco Turista)

15h – Adriel Fernandes (Palco Turista)

19h – Trio Macaxeira (Palco Turista)

20h – Tony Allysson (Palco Cidade)