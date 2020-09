Rua Santos Dumont no Morumbi de Pedreira terá em breve alteração no trafego de veículos

A DITRAN – Divisão de Trânsito de Pedreira comunica que em breve, a Rua Santos Dumont, no trecho entre as ruas Cândido Portinari e Vergílio Nery, no bairro Morumbi, terá alterações para o trânsito de veículos.

O secretário municipal de Segurança, Ângelo Milani Pavão, informa que após estudos realizados por engenheiros e atendendo pedidos dos moradores dos prédios e do bairro, a Rua Santos Dumont terá mão única de direção sentido Bosque/Marginal. “Solicitamos aos condutores de veículos que respeitem a sinalização que vem sendo implantada para que a mudança alcance seu objetivo que é o de melhorar a qualidade de vida dos moradores e todos aqueles que fazem uso desse caminho”, enfatizou o secretário Ângelo Pavão.