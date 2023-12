Ruas do Conjunto Habitacional Shigueo Kobayashi recebem Pavimentação Asfáltica

A Prefeitura de Pedreira através de convênio firmado com o Governo do Estado, está implantando Pavimentação Asfáltica em ruas do Conjunto Habitacional Shigueo Kobayashi.

O Prefeito Fábio Polidoro destacou que antes do asfalto a empresa vencedora do Processo Licitatório, realizou a construção de Calçadas, Guias, Sarjetas, Acessibilidade e após a Pavimentação Asfáltica ocorrerá a Sinalização Viária. “Estão sendo investidos nas obras de infraestrutura o total de R$ 417.104,73. Nosso principal objetivo é garantir maior qualidade de vida aos moradores destas vias do Conjunto Habitacional, além dos condutores de veículos e pedestres”, concluiu Fábio Polidoro.