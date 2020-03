SAAE ABRE CONCORRÊNCIA PARA RESERVATÓRIO NO ALTO DO MIRANTE

O projeto de ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água de Mogi Mirim vai ganhar mais um reforço. O SAAE de Mogi Mirim abriu licitação para contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia para construção da base e fornecimento de um reservatório de água tratada no Jardim Alto do Mirante, Zona Leste da cidade. Ele será instalado ao lado do reservatório de 2 milhões de litros já existente no local e ajudará a abastecer os moradores daquela região.

Os envelopes contendo a documentação e as propostas deverão ser entregues diretamente na sede da autarquia, à Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 114, no Centro de Mogi Mirim, até às 08h55 do dia 17 de abril. A sessão de abertura acontece logo em seguida, às 9h00, quando será julgada a habilitação dos interessados e, havendo condição, também as propostas.

Também com capacidade para armazenar 2 milhões de litros de água, o reservatório está orçado em R$ 1.041.944,61, que será custeado através de contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, mais contrapartida. O valor corresponde ao canteiro de obras, serviços técnicos, escavação, fundação e base do reservatório, e a fabricação do próprio reservatório com sua consequente instalação. O prazo de execução do serviço será de quatro meses.

Os interessados em participar do certame poderão realizar visita técnica no local da obra, para verificação das condições do local, avaliação da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários, e obtenção de quaisquer outros dados que seja necessário. A visita deverá ser agendada através do telefone (19) 3805-9923.

Vale destacar que a base do reservatório será constituída de um sistema de fundação composto por um bloco de concreto armado de quase 16 metros circular de diâmetro com chumbadores sobre 52 estacas hélice continua com 18 metros de profundidade cada. Já o reservatório, metálico e em formato cilíndrico, terá pouco mais de 14 metros de diâmetro e 13 metros de altura.

Ele ainda terá duas bocas de inspeção – uma no teto e outra no costado; plataforma de descanso, escadas interna e externa, e guarda-corpo em todo contorno do teto e laterais da plataforma. Além de todo sistema elétrico para indicação e regulação de nível.