SAAE adquire duas novas moto-bombas

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Itapira adquiriu dois novos conjuntos moto-bomba para utilização como reserva ou substituição das bombas existentes na ETA (Estação de Tratamento de Água) e na Captação de Água bruta do Ribeirão da Penha.

Uma das moto-bomba tem potência de 250 CV e será instalada na captação de água bruta do Ribeirão da Penha. Ela será colocada em operação em caso de eventual pane em uma das bombas do sistema. Ou seja, é uma medida preventiva para evitar prejuízos ao abastecimento do município. A outra unidade tem potência de 100 CV e será instalada no sistema que abastece o setor Prados em substituição à existente de 50 CV, possibilitando o bombeamento de um volume maior de água tratada para o atendimento das necessidades da região.

O investimento total foi de R$ 280.813,00 de recursos próprios da autarquia.