SAAE começa a receber pagamentos por Pix

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) de Mogi Mirim utilizou a tecnologia para facilitar os meios de recebimento junto ao consumidor. A partir desta quinta-feira (17), o usuário poderá realizar o pagamento de faturas de água e esgoto via Pix, modalidade que permite a realização de transferências bancárias de forma instantânea, sem taxas e com total segurança.

A atitude, pioneira na região, tem o intuito de melhorar o atendimento ao consumidor, oferecendo mais uma possibilidade no pagamento das contas sem que haja necessidade de se deslocar até uma agência bancária, casa lotérica ou até mesmo à sede da autarquia. Nesta primeira fase de implantação, a opção está disponível para as faturas emitidas no momento da leitura e que tenham o QR Code impresso.

PRATICIDADE

Com o Pix, o consumidor pode efetuar o pagamento por meio de qualquer instituição bancária que possua o sistema de internet banking, incluindo também os bancos digitais, como Nubank, Banco Inter, BMG, Banco Original entre outros.