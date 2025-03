SAAE de Mogi Mirim: Transição energética já é realidade

SAAE de Mogi Mirim: Transição energética já é realidade

O município de Mogi Mirim segue dando importantes passos na busca de tecnologias sustentáveis, principalmente como solução para os serviços de saneamento municipal. A prova disso é que o Saae (Serviço Autônomo de Mogi Mirim) contratou a empresa Silicon Energia Solar Ltda., para a implantação da primeira Usina Fotovoltaica para geração de energia limpa e renovável do Poder Público Municipal, que será instalada na ETA (Estação de Tratamento de Água).

A assinatura da Ordem de Serviço para dar início ao trabalho ocorreu na tarde desta quinta-feira (27), no Estação Educação, pelo prefeito Paulo e Silva e o presidente do Saae, Eng.º Neiroberto Silva. A ocasião também contou com a presença da vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros, vereadores e convidados.

Para o prefeito Paulo Silva, o ato de assinatura da ordem de serviço para início das obras é um dia histórico para Mogi Mirim, pois são investimentos para que o Saae produza sua própria energia. “Tenho certeza que o Saae não vai parar nessa estação, porque o maior consumo de energia está na captação”, apontou. O presidente do Saae, Neiroberto Silva, lembrou que o projeto se iniciou no ano passado, com o então presidente Eng.º Paulo Tarso de Souza, e destacou que a usina resultará numa economia anual de R$ 250 mil, levando-se em consideração o histórico de consumo de todo ano passado. “Mais do que a economia, estamos preservando o meio ambiente”, acrescentou o presidente da Câmara Municipal, Cristiano Gaioto.

A usina integra o planejamento estratégico da autarquia para redução de custos dispensados com energia elétrica, além de servir como experiência para o desenvolvimento de projetos futuros no âmbito da administração municipal que visam a geração de energia totalmente limpa e renovável. A capacidade de geração será de, no mínimo, 240 kWp, suficientes para suprir a demanda necessária para as operações da estação.

O valor do contrato para execução do projeto é de R$ 754.929,92, no prazo de seis meses, com recursos obtidos por meio do FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), em contrato firmado com a Caixa Econômica Federal. O contrato será amortizado em 96 meses com a primeira parcela vencendo em janeiro de 2026.