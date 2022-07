SAAE INSTALA REGISTRO DE DESCARGA EM ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

Na manhã desta quarta-feira (13), o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim realizou a instalação de um registro de descarga no trecho de travessia aérea da terceira adutora de água bruta, localizado no bairro Chácara Bulgarelli. A tubulação de 500mm contava com um colar de tomada para escoar a água de dentro da rede, possibilitando a sua manutenção. O dispositivo apresentou vazamento e precisou ser substituído pela descarga.

A peça utilizada, um “Tê” de redução flangeado em aço carbono, com diâmetro de 500mm, foi fabricado pelos próprios servidores da autarquia. Para a instalação, a adutora precisou ser cortada e também foram usadas duas flange-bolsas, uma em cada extremidade da peça. Depois de feita a conexão dos tubos, o registro é instalado da terceira extremidade do Tê.

O trabalho teve início às 7h30 da manhã, com o esgotamento da rede e foi concluído às 13h. A adutora é responsável por levar a água captada no Rio Mogi Guaçu, pela Estação de Captação, até a Estação de Tratamento de Água (ETA), situada no Residencial do Bosque. Além dela, outras duas redes, de 400mm cada, também abastecem a ETA com água bruta.