SAAE REALIZA INSTALAÇÃO DE DESCARGA EM ADUTORA DE ÁGUA BRUTA NESTA QUARTA, 13

Nesta quarta-feira (13), o SAAE irá realizar a instalação de uma válvula de descarga na terceira adutora de água bruta, no trecho de travessia aérea, que transporta a água captada do Rio Mogi Guaçu até a ETA (Estação de Tratamento de Água), no Loteamento Residencial do Bosque. O dispositivo serve para esvaziar a tubulação de 500mm quando é executado algum trabalho de manutenção.

O trabalho terá início às 7h30 e previsão de conclusão até às 12h00. Enquanto o trabalho é realizado, as outras duas adutoras, de 400mm cada, continuarão em funcionamento.

A diminuição na vazão de água que chega para tratamento na ETA pode ocasionar eventuais ocorrências de desabastecimento, por isso, é importante que os consumidores façam o uso racional da água até a normalização da captação de água bruta.