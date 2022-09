SAAMA e Educação promovem atividades na Semana da Árvore

As Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e de Educação promovem entre os dias 19 e 23 de setembro a Semana da Árvore. O projeto tem como objetivo comemorar o Dia da Árvore (21 de Setembro) e Dia do Rio (23 de Setembro). A ação terá plantio de árvores nativas, passeio pelo Rio Mogi Guaçu e envolverá funcionários da pasta e alunos da rede municipal de ensino.

O secretário da SAAMA, Marcelo Vanzella Sartori, comentou que Administração Municipal tem priorizado os projetos de meio ambiente que envolvem as áreas verdes de Mogi Guaçu. “A Semana da Árvore agrega uma destas ações e com ela pretendemos aumentar ainda mais a arborização da área urbana”, disse.

“Em tempo, quero agradecer a todos que colaboraram para a realização deste evento, como a secretária-adjunta, Ana Cláudia Arruda, os funcionários da pasta Rogério Porcino, Jean Canato, Caio Nini, Alexandro Ricci, Vera Ramalho, Paula Ramos, Damarys Bombo, Gustavo Henrique Máximo, Mariana Luzia Mandelli e a equipe da Cemil”, finalizou.

Agenda de atividades

Segunda-feira, 19 de setembro

– Plantio de árvores em trecho do Parque Linear do Córrego dos Macacos pelos alunos da Escola Estadual Profª Sonia Aparecida Maximiano Bueno.

Quarta-feira, 21 de setembro

– 8h30 – Plantio de árvores na Avenida Alíbio Caveanha

Emef Prefº Carlos Franco de Faria (alunos do 4º e 5º anos)

– 9h – Plantio de árvores no Distrito Industrial Getúlio Vargas

Emef Coronel Joaquim Leite de Souza (alunos do 6º ao 9º ano)

Emef Profª Iná Aparecida de Oliveira Marconi (alunos do 5º ano)

– Plantio de árvores no Ypê Amarelo pelos estudantes do bairro no entorno da Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Ubirajara Ramos e do Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Therezinha Boretti de Almeida.

– Plantio árvores no horto florestal José Lopes de Azevedo Junior, Zé da Pesca, no Cambuí, com a participação de alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) Alice de Campos Silva e Prefº Carlos Franco de Faria.

– Plantio de árvores pelos estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Waldomiro Calmazini no bairro.

– Plantio de árvores no entorno do Jardim dos Lagos, no Jardim Novo II.

Sexta-feira, 23 de setembro

– Passeio de barco pelo Rio de Mogi Guaçu com estudantes da rede municipal de ensino.