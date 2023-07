Sábado e domingo tem Arraial Cultural da Estação com entrada gratuita

Para quem curte festa julina, começa neste sábado, 15 de julho, e vai até domingo, dia 16, o 4º Arraial Cultural da Estação, das 11h às 22h, com entrada franca e em comemoração aos 249 anos de Campinas. O público se divertirá com shows ao vivo, atividades culturais, expositores, quadrilha junina interativa e comidas típicas da festa na Estação Cultura. O evento é uma realização da parceria entre a Rede Usina Geradora de Cultura e a Secretaria Municipal de Cultura de Campinas.

O Arraial Cultural da Estação contará com o Festival de Cultura Popular, apresentando mais de 20 shows musicais e atrações culturais como teatro popular, moda de viola, bailão sertanejo, contadores de causos caipiras e muito forró pé de serra. Para os amantes da música sertaneja e do forró de raiz haverá seis shows ao vivo.

O Festival Delícias da Roça terá mais de 25 barracas de comidas típicas, onde os participantes terão a oportunidade de saborear pratos caipiras, doces e salgados deliciosos, além de quentão ou vinho quente.

Além disso, no local estará montada a Feira Criativa do Arraial com 40 expositores apresentando moda, arte, artesanato, acessórios, design e decoração exclusivos. Ao adquirir os produtos, os visitantes estarão apoiando projetos sociais e culturais da cidade de Campinas.

Rede Usina Geradora de Cultura

A Rede Usina Geradora de Cultura é uma organização dedicada à promoção e difusão da cultura e arte na cidade de Campinas. Por meio de parcerias e projetos inovadores, busca valorizar a diversidade cultural e fortalecer o cenário artístico local.

Serviço

Evento: Arraial Cultural da Estação

Dias: 15 e 16 de Julho (sábado e domingo)

Hora: das 11h às 22h

Local: Estação Cultura, na Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n, no Centro de Campinas

Estacionamento: acesso pela Rua Francisco Teodoro, 1.050, na Vila Industrial

Realização: Rede Usina Geradora de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura de Campinas

Parceiros: Ponto de Cultura NINA, Pontão de Cultura Areté, OSC Propositiva, Agência Lotus e Alternativa Assessoria Contábil