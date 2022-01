Sábado sem Covid terá 15 unidades de saúde

Mais duas unidades de saúde estarão participando do Sábado sem Covid, no próximo dia 22. O atendimento será feito em 17 unidades de saúde no período das 8h30 às 15h30: Zona Sul, Centro Oeste, Rosa Cruz, Eucaliptos, Ypê Pinheiro, Guaçu Mirim, Jardim Suécia, Santa Cecília, Zaniboni I, Zaniboni II, Alto dos Ypês, Hermínio Bueno, Guaçuano, Fantinato, Zona Norte, Chácaras Alvorada, Martinho Prado. Vale lembrar que não é necessário agendamento. Serão disponibilizados imunizantes para atender 1ª, 2ª e 3ª doses.