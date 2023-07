SÁBADO TEM ‘VELHAS VIRGENS’ NO PALCO DO DIA MUNDIAL DO ROCK

A Praça 250 Anos, em frente ao Centro Cultural ‘Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, no centro da cidade, está sendo preparada pela Prefeitura de Mogi Mirim para a festa do Dia Mundial do Rock e do 4º Encontro de Motociclistas, que acontece neste sábado (22), a partir das 12h00. Com uma programação recheada, o destaque fica para a apresentação da banda de rock Velhas Virgens, com o álbum ‘O bar me chama’, lançado em 2020 e que chegou a ser indicado para o Grammy Latino em 2021.

Formada por Paulão Carvalho, Juliana Kosso, Ale Cavalo, Tuca Paiva, Simon Brow e Filipe Cirilo, a banda está na estrada desde 1986. A primeira apresentação aconteceu na quadra de esportes do Colégio Santo Agostinho, em São Paulo. Em uma trajetória de 37 anos, são 19 discos gravados. Entre os projetos recentes está a regravação de Deslizes, sucesso vertido para o português por Sullivan e Massadas em 1987 e que ganhou o Brasil na voz de Raimundo Fagner.

A apresentação da ‘Velhas Virgens’ será o ponto alto de uma programação que ainda terá Trilogia Urbana, Stratonantes, Dona Rocks e Luciano Mused e convidados. E a festa do Dia Mundial do Rock terá muito mais: praça de alimentação, pintura facial temática, tatuadores, feira de artesanato e encontro de motoclubes. A entrada é gratuita.