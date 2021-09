Sabores do Guaçu: Festival Gastronômico começa hoje com 28 pratos

Mogi Guaçu promove a partir de hoje, dia 30 de agosto, o 1º Festival Gastronômico Sabores do Guaçu. São 18 estabelecimentos inscritos e 28 pratos disponíveis a preço único, fixado em R$ 49,00. Entre as opções, hamburgueres, pizza, frutos do mar e receitas de carne bovina, suína e de frango. O evento segue até 30 de setembro com alternativa de compra presencial, por delivery ou retirada.

O objetivo da ação é promover e mostrar a força da gastronomia local em suas mais diferentes formas. “Mogi Guaçu é uma cidade reconhecida na região pela qualidade dos seus bares e restaurantes e pela variedade de sua cozinha. O festival é uma oportunidade de reforçar essa marca do nosso município e contribuir para fortalecer nossa atividade turística”, explica André Sastri, secretário municipal de Cultura.

Quem experimentar o cardápio poderá votar na opção favorita através do aplicativo da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu, disponível para celulares operados pelos sistemas Android (Play Store) e iOS (AppStore), na área de Concursos & Festivais. Serão avaliados os critérios de sabor, criatividade e inovação, apresentação do prato e atendimento. Os três mais bem avaliados receberão troféus do festival confeccionados pela Secretaria de Turismo.

Todas as opções de pratos poderão ser conferidas pelo Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, a partir da tarde desta terça-feira, 31 de agosto, com acesso a imagens, nomes das receitas, endereço do estabelecimento e telefone para contato.

Participam da iniciativa os estabelecimentos Aco’s Dog, Alto do Pianquan, Armazém Brasil, Bruta, Candiá Prime Grill, Casa do Bosque, Cuca Fresca, Divino Fogão, Grinville, Jangada, Legnari’s Poke, Luna Pizzaria, Madero, Mundo Natural Gourmet, Santa Júlia Prime Grill, Villa Parmegiana, World Emporium Adega e World Express.