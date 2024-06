Saean convoca candidatos do processo seletivo para prova objetiva neste domingo

Exame terá início às 9h, na EMEF Ninico; candidatos devem chegar com 15 minutos de antecedência

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira convoca os candidatos do processo seletivo para a prova objetiva, que será realizada neste domingo (09). O exame acontecerá na EMEF Vereador Professor Amaro Rodrigues (Ninico), localizada na Rua Clementina Cardoso de Faveri, 80 – Jardim Leonor.

A prova terá início às 9h, e os candidatos devem chegar ao local da prova com pelo menos 15 minutos de antecedência. Todos precisam levar um documento original com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta.

Os participantes irão concorrer às vagas de agente de saneamento, ajudante geral e técnico de saneamento. Segundo a autarquia, a seleção seguirá instruções especiais em conformidade com a Legislação Federal e Municipal aplicável, e os cargos disponíveis serão preenchidos de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do município nogueirense.

O Saean deseja a todos uma excelente prova.

Foto: Secom – Prefeitura de Artur Nogueira