Saean explica importância do desassoreamento da Barragem Mateus Mariano e consequências

Obra é de responsabilidade do Departamento de Águas e Energia

Elétrica (DAEE)

Como anunciado pelo Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira

(Saean), as obras do desassoreamento da Barragem Mateus Mariano

iniciaram neste mês de outubro. A autarquia destaca que o investimento

aumentará ainda mais a capacidade de armazenamento do local. No

entanto, alerta para os reflexos das intervenções.

Segundo a presidente do Saean Gabriela Montoya, o desassoreamento é de

responsabilidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

“Primeiramente, foi feita a reforma do talude e a represa não corre

mais o risco de rompimento. Estamos seguros. Agora, começou a segunda

fase: o desassoreamento”, conta a superintendente.

“Pedimos para o DAEE adiar o desassoreamento o máximo possível devido

ao período de estiagem, para que não faltasse água aos moradores. E

assim foi feito. Mas, agora que voltou a chover, não podemos mais fazer

essa solicitação”, argumenta Gabriela.

A nova obra garante o aumento da capacidade da represa, fazendo com que

a mesma acumule mais água para ser tratada e distribuída a toda a

população.

CONSEQUÊNCIAS

O Saean explica que, com o início das obras de desassoreamento, houve

mudança na qualidade do recurso hídrico que chega na Estação de

Tratamento de Água (ETA). “Como eles mexem no fundo da represa para

realizar a retirada de terra, o material orgânico e o barro também se

movimentam e acabam subindo para a superfície da represa”, detalha a

presidente da autarquia.

Sendo assim, o Serviço de Água frisa que a coloração adquirida não

é sujeira nem contaminação, mas sim uma mudança ocasionada pela

obra. “Queremos deixar os moradores cientes de que a água que vai para

a casa deles só sai da ETA dentro do padrão de qualidade exigido por

órgãos fiscalizadores. E que, por isso, não há risco no consumo”,

pontua.

Por fim, Gabriela Montoya afirma: “a água pode sair com uma coloração

e cheio diferente, mas jamais sairá sem o grau de potabilidade

estabelecido. Garanto que ela vai estar na qualidade que precisa para o

consumo humano”.