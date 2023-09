Saean inicia obras de infraestrutura no bairro Sítio Novo e atende demanda antiga dos moradores

Obra inclui a instalação 439 metros de tubulações de esgoto e 339 metros de tubulações de água

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) está realizando obras de melhorias no bairro Sítio Novo. Esta iniciativa abrange a instalação de 439 metros de tubulação de esgoto e 339 metros de tubulação de água, e atende à uma demanda antiga da população.

Há anos, os moradores do bairro solicitam melhorias em relação ao saneamento básico, e o Saean atendeu prontamente à essa necessidade. No momento, as equipes da autarquia estão focadas na instalação da tubulação de esgoto, e a tubulação de água será colocada assim que a fase atual estiver concluída.

A presidente do Saean, Gabriela Montoya, enfatiza a importância da obra para a comunidade nogueirense e afirma: “Essa melhoria não apenas contribuirá para a preservação do meio ambiente, mas também melhorará a higiene e a qualidade de vida de nossos moradores. Além disso, fortalecerá a infraestrutura essencial em nossa cidade.”

O Saean compreende a necessidade de ouvir e responder às demandas dos nogueirenses, especialmente quando se trata de infraestrutura de qualidade. A autarquia está comprometida em garantir a qualidade de vida de todos os munícipes, reconhecendo que as demandas por saneamento básico são justas e necessárias para alcançar esse objetivo.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca que as obras de saneamento no bairro Sítio Novo são mais um passo sólido em direção ao progresso de Artur Nogueira. “Estamos atentos às necessidades dos moradores e trabalhando incansavelmente para tornar nosso município um lugar cada vez melhor”, conclui.