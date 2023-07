Saean realiza força tarefa contra descartes irregulares

Operação envolveu fiscais de posturas municipais, agentes de vigilância sanitária e representantes da Secretaria de Meio Ambiente

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) continua realizando fiscalizações no entorno do Córrego Cotrins e adjacências a fim de combater descartes irregulares. Após denúncias de moradores, a autarquia identificou condutas inadequadas de alguns estabelecimentos de Artur Nogueira.

Assim, prezando pela saúde pública e educação ambiental, o Saean – em conjunto com fiscais de Posturas, agentes da Vigilância Sanitária (VISA) e representantes da Secretaria de Meio Ambiente de Artur Nogueira – está empenhado em garantir que não haja crimes ambientais no município.

Em um dos casos monitorados via denúncia, os moradores relataram que a água da torneira estava apresentando coloração e turbidez incomuns, uma vez que a água sempre foi cristalina.

Mas, apesar disso, o Saean ressalta que – até o momento – não há indicação de riscos à saúde associados a essas alterações. E acrescenta ainda que análises diárias da água são feitas para garantir o abastecimento da cidade.

“Jamais entregaremos uma água sem potabilidade e exigências normativas para a população. Isso é questão de saúde pública”, exclama o departamento de análises laboratoriais.

TRATAMENTO E QUALIDADE DA ÁGUA

O Serviço de Água e Esgoto nogueirense ressalta que todas as dosagens de produtos químicos utilizados e o processo de tratamento na ETA II estão em conformidade com as normas e regulamentações vigentes – conforme demonstram as análises diárias e mensais feitas.

“O Saean continuará colaborando plenamente com as autoridades competentes para a investigação de quaisquer casos e espera que sejam tomadas as devidas providências legais contra todos os estabelecimentos que por ventura apresentarem descarte irregular. Continuaremos monitorando e tomando medidas para garantir a segurança e a qualidade do abastecimento de água para a população de Artur Nogueira”, afirmou o Saean.

É importante destacar que, até o momento, somente os parâmetros organolépticos, relacionados ao gosto e odor da água, foram afetados.

