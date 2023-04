Saiba 5 mitos verdades sobre a natação, esporte celebrado dia 8 de abril

Dia 8 de abril é comemorado o Dia da Natação. Excelente para a saúde nos mais diversos aspectos, preservando músculos e articulações, ainda existem alguns mitos que afastam possíveis praticantes da modalidade. Atleta e personal trainer Bruno Sapo, criador do TDS (Treino do Sapo) e pioneiro em treinamentos funcionais, listou 5 mitos e 5 verdades sobre o quarto esporte mais praticado no Brasil. Confira: – Trabalha o corpo todo e queima muitas calorias: Verdade! Segundo o profissional, “a natação é uma ótima saída para quem quer um exercício que auxilie no emagrecimento ou busque saúde no geral”. Isso porque a resistência da água faz com que o nadador utilize toda a musculatura do corpo para se mover. Além disso, é um excelente aeróbico. “A vida existe fora da corrida, caminhada e da bike!” – Se eu fizer natação vou ficar com ombros largos: Mito! Provavelmente uma das ideias erradas mais propagadas sobre o esporte. De acordo com Bruno, “o nível de treinamento e os anos de prática que atletas de alto rendimento que aparentam ter ombros largos alcançaram são improváveis para praticantes não profissionais”. O personal afirma também que mudanças corporais são naturais de qualquer esporte, mas apenas o alto rendimento define a intensidade desses resultados. – É bom para quem tem lesões e não pode correr, fazer atividades de alto impacto ou sofre de dores crônicas: Verdade! Assim como obriga toda a musculatura do corpo a trabalhar, o meio aquático oferece menos impacto nas articulações. “Sendo assim, pode ser uma ótima saída para quem quer continuar treinando, mas sente dores crônicas ou tem alguma lesão articular”. – “Sou velho para aprender”: Mito! Pelo contrário! De acordo com Bruno, “adultos e idosos podem aprender a nadar! É claro que uma criança terá mais facilidade, mas nunca é tarde e nada impede de aprender depois”. – Ótimo pra quem tem problemas respiratórios: Verdade! Um dos benefícios mais procurados da natação, principalmente para crianças. “Pessoas com asma e bronquite podem se beneficiar da prática e reduzirem os sintomas dessas doenças”. – “Já estou na água, não preciso me hidratar”: Mito! Assim como qualquer outro esporte, a hidratação é importante e o profissional explica o porquê: “Mesmo dentro da água, existe perda de líquido, em menor escala pois não nos sentimos transpirar tanto, mas a hidratação continua importante na performance”. – Melhora do sono, humor e estresse: Verdade! A atividade física é um santo remédio para transtornos psicológicos e isso você já sabe. A natação é ainda mais poderosa. “Diversos estudos mostram uma melhora geral nesses aspectos. Logo, se você tem problemas para dormir, já acorda de mau humor e passa o dia no estresse do trabalho, pode ser uma ótima saída.”, afirma Bruno. – “Se eu nado na piscina, consigo nadar no mar”: Mito! A natureza é imprevisível, logo, assim é o mar. “Existem diferenças básicas na natação na piscina e no mar aberto. Desde o óbvio ‘não tem borda para apoiar’, a fatores climáticos como vento, chuva, ondas e marés. Quem nada na piscina consegue nadar no mar, no entanto, pode encontrar muitas dificuldades. Recomenda-se treinar de forma específica”, alerta. – Bom exercício para toda a família: Verdade! Mesmo sendo um esporte individual, a natação é recomendada para toda a família. “Visto que é recomendada de bebês a idosos, a família toda pode fazer. Todos colherão benefícios da prática de diferentes formas”. Os absurdos do racismo no esporte: “Pessoas pretas nadam pior” é o maior mito entre todos Entre os mitos mais absurdos criados embasados apenas em posicionamentos racistas e sem conhecimento de causa, está que “pessoas pretas nadam pior”. De acordo com Sapo, a ideia deve-se a problemas sócio econômicos. “Não se trata de fisiologia. A mesma explicação serve para esportes mais caros, como Golfe e Tênis. Nas grandes metrópoles o acesso às piscinas públicas, com aulas de natação, é pequeno e não incentivado. Pode ser ainda pior em lugares sem acesso ao mar. Logo, nadar em clubes e academias é privilégio de pessoas com mais recursos.”