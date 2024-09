Espetáculo de circo fala sobre a importância da mobilidade urbana e cidadania no trânsito

Patrocinado pela Renovias, “Flux” estreia em setembro, em alusão à Semana Nacional do Trânsito e realizará apresentações gratuitas em cidades do interior paulista

“Uma ficção científica circense sobre movimento, liberdade e equilíbrio”. Assim será “Flux”, o novo espetáculo da Ricardo Maia Produções Artísticas, segundo seu Diretor Artístico, Fidelys Fraga (ex- Up Leon).

Um espetáculo mágico, para todas as idades, combinando acrobacias de alto impacto com números muito divertidos, leves e engraçados. Mas, ao mesmo tempo, transmitindo uma importante mensagem sobre a importância do respeito ao próximo, principalmente no que se refere à cidadania no trânsito e mobilidade urbana.

Com patrocínio da Renovias, “Flux” vai iniciar sua temporada pelo interior de São Paulo no dia 16 de setembro. Serão 4 apresentações em Mococa (16 e 17 de setembro), 4 em Mogi Mirim (19 e 20 de setembro), 4 em Vargem Grande do Sul (24 e 25 de setembro) e outras 4 em Mogi Guaçu (01 e 02 de outubro).

Todas as apresentações são destinadas a crianças e adolescentes da rede pública, com entrada gratuita e agendamento prévio das unidades escolares em alinhamento com as Secretarias de Educação de cada município.

O ESPETÁCULO

Todo o espetáculo acontecerá em um futuro distópico. Na história, um cientista apaixonado por velocidade usa uma máquina do tempo para viajar para o futuro. Lá encontra um mundo robotizado, onde seres humanos são dominados por uma máquina de inteligência artificial. Após uma jornada de grandes aventuras, conseguirá restaurar o equilíbrio e a liberdade, fazendo com que tudo “flua” de uma forma mais harmônica, com muita união e segurança.

“Será um espetáculo muito eletrizante, com muita adrenalina. As crianças e adolescentes vão amar”, comenta Ricardo Maia, produtor-executivo do projeto. “Flux” é patrocinado pela Renovias através da Lei Federal de Incentivo a Cultura (Lei Rouanet).

Serviço

Em Mococa-SP:

Teatro Municipal | Praça Mal. Deodoro, 82 – Centro, Mococa

Apresentações: dias 16 e 17 de Setembro, 09h00 e 14h00

Em Mogi Mirim – SP:

Centro Cultural “Profº Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”

Av. Santo Antônio, 430, Centro – Mogi Mirim

Apresentações: dia 19 e 20 de Setembro, 09h00 e 14h00

Em Vargem Grande do Sul – SP:

EMEB PROF FLÁVIO LARED | RUA Clarice Cancelier – Pires

Apresentações: Dia 24 de Setembro, 10h00 e 14h00

EMEB Prof Francisco Ribeiro Carril | R. Assunta, 57 – Jardim Paraíso I

Apresentações: Dia 25 de Setembro, 10h00 e 14h00

Em Mogi Guaçu – SP:

CENTRO CULTURAL TEATRO TUPEC | Av dos trabalhadores, 2555 – 2591 JD Camargo

Apresentações: Dias 01 e 02 de Outubro, 09h00 e 14h30m

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 km. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo e Artesp.