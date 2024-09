Pedreira estará sediando as finais do Campeonato de Vôlei da ADR

Neste domingo, 29 de setembro, Pedreira estará sediando, a partir das 8 horas, nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia, as finais do Campeonato de Vôlei, masculino e feminino, da Associação Desportiva Regional – ADR.

No último final de semana as equipes pedreirenses derrotaram os times de Lindóia e Mogi Mirim pelos placares de 3 a 0. “Pela Categoria Masculina estarão em quadra as equipes Sub-16 e Sub-21, pela Categoria Feminina, irão disputar o título as equipes Sub-14 e Sub-18”, informou a treinadora e coordenadora do Projeto Vôlei Pedreira, Elen Uttembergue