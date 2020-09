Saiba como diferenciar um quadro alérgico do novo coronavírus

Dificuldade para respirar, tosse e dor de cabeça. Esses são os sintomas mais comuns do novo coronavírus e que muitas vezes podem ser confundidos com quadros alérgicos. Com essas incertezas, muitas pessoas estão lotando os hospitais e clínicas em dúvidas sobre o diagnóstico, podendo até atrapalhar quem realmente precisa de atenção para tratar a COVID-19.

Sabemos que essa doença, assim como qualquer outra infecção respiratória, pode causar sintomas no trato respiratório superior como tosse, coriza, espirros, dor de garganta e predispor a ocorrência de complicações bacterianas, que são as otites ou rinossinusites. Outro ponto muito associado é a perda súbita de olfato e paladar, o que também pode ocorrer em outras infecções que causam congestão e obstrução nasal.

O otorrinolaringologista Dr. Thiago Zago, explica que em tempos de pandemia deve-se sempre ficar atento, “mas lembrar que só devemos procurar os hospitais na presença de febre, tosse persistente e, principalmente, falta de ar.” E esses sintomas são o que diferenciam a infecção por COVID-19 de um quadro alérgico.

“Essa doença pode causar inúmeras complicações como as alterações cardíacas por miocardite (inflamação do músculo do coração) e alteração do nível de consciência por encefalites (inflamação do parênquima do encéfalo, que é o tecido do encéfalo)” comenta o médico. Outro ponto ainda em discussão é o aumento do risco de trombose e embolia pulmonar.

Para entender como a COVID-19 se comporta nos ouvidos, garganta e nariz, o Dr. Thiago Zago separou algumas dicas para ficar atento. Confira abaixo:

1. Ouvido Entupido

O “ouvido entupido” pode ocorrer por diversos motivos: rolha de cerume, disfunção de articulação têmporo-mandibular e otite externa. “Mas a ausência de outros sintomas, principalmente dor, febre e tosse é um bom preditor de não associação com COVID-19” explica o especialista.

2. Pressão nos seios da face

Uma das complicações de qualquer infecção de via aérea superior, como um simples resfriado, pode ser uma rinossinusite aguda bacteriana, que pode causar dor ou pressão na região dos seios da face. Uma pessoa com quadro de coronavírus pode apresentar esse sintoma.

3. Perda de voz

“Apesar de não ser um dos sintomas mais frequentes, por ser uma infecção de via aérea superior e inferior, rouquidão pode ser um sintoma mas dificilmente ocorreria de forma isolada”, explica o Dr. Zago.

Vale ressaltar que ainda não existe um tratamento específico para essa doença. O que existe são evidências de tratamentos para pacientes em estado graves e dependentes de oxigênio. “Para os casos mais leves há um protocolo do Ministério da Saúde que pode ser complementado com o uso de antialérgicos, por exemplo. Mas é sempre muito importante não se automedicar”, finaliza o Dr. Thiago.

