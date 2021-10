Sala de vacinas funciona até às 20h para garantir segunda dose à população

A Sala de Vacinas da Secretaria de Saúde de Engenheiro Coelho vai trabalhar em horário estendido nas próximas duas semanas. A iniciativa é uma ação para reforçar a aplicação das segundas doses contra Covid-19 na população. No próximo fim de semana, no sábado, a Sala de Vacinas vai funcionar entre as 14h e 20h.

Segundo a Diretora de Vigilância em Saúde, Marli Antunes Vieira dos Reis, “a nossa intenção é reforçar a aplicação das segundas e completar o esquema vacinal em toda a população”.



Números do site vacinaja.sp.gov.br apontam que a cidade já aplicou mais de 28 mil doses de vacina contra a Covid-19. Desse total, 16.146 são de primeiras doses, 11.359 de segundas doses, 632 de doses únicas e outras 529 de doses de reforço, a terceira dose.

Segunda dose Pfizer

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta semana a antecipação de 8 semanas para 21 dias o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina contra COVID-19 da Pfizer em adultos (acima de 18 anos). O prazo está indicado na bula do imunizante e amplia a proteção dos já vacinados, além de aumentar a cobertura vacinal em todo o estado.

“Nós fazemos um apelo para que todos retornem para a aplicação da segunda dose. Nós temos recebido vacinas do estado e estamos como nosso estoque à disposição para a aplicação de todas as doses para as pessoas acima de 12 anos. Compareça”, finalizou Reis.

Na próxima semana, entre sexta-feira (29) e a terça-feira (2), feriado nacional, a sala de vacinas estará fechada.

Serviço

Vacinação contra Covid-19

Sala de Vacinas

Quarta a sexta-feira – 8h às 20h

Sábado – 14h às 20h

Rua 13 de maio, 103