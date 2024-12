Sala dos Toninhos exibe curtas-metragens produzidos em curso de audiovisualExibições acontecem nesta quarta-feira, 11/12, com entrada gratuita

Projeto realizado em parceria com Usina Geradora de Cultura

Como marco do fim do curso de audiovisual realizado este ano pela Sala dos Toninhos e Usina Geradora de Cultura, dois curtas-metragens serão exibidos nesta quarta, 11 de dezembro, às 19h. As exibições serão de responsabilidade dos alunos e acontecem na Sala dos Toninhos com entrada gratuita.

Projeto foi realizado em parceria com o CinePRETO, CenaPRETA, Núcleo Experimental e Cinema e FUNARTE. O curso, que aconteceu desde março deste ano, trouxe aos alunos conteúdos teórico e prático sobre a linguagem cinematográfica. Desde como desenvolver um roteiro, as funções num set de filmagem, até a realização de exercícios práticos.

Serão exibidos os curtas-metragens “RE PARTIDO”, sobre dependência emocional e “AO MOLHO PARDO”, sobre relações abusivas.

Serviço:

Exibição dos curtas-metragens “RE PARTIDO” e “AO MOLHO PARDO”

Data: 11/12 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Sala dos Toninhos

Endereço: R. Francisco Teodoro – Vila Industrial

Entrada gratuita