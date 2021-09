– Honestamente me sinto abençoado hoje. Graças a Deus pelo Halo, pois, no fim das contas, salvou meu pescoço. Acho que nunca fui atingido na cabeça por um carro antes, o que me deixou um pouco assustado, porque não sei se viram nas imagens, mas minha cabeça foi muito para a frente. E eu estou no automobilismo há muito tempo, então muito grato por ainda estar aqui.

Após a dupla dividir a primeira curva do circuito, o carro de Verstappen decolou ao passar pela zebra e aterrissou em cima da Mercedes do rival na entrada da segunda perna. Com um carro em cima do outro, a dupla precisou abandonar a corrida. Hamilton também falou sobre a surpresa com a reação de Verstappen, além de dar sua visão do lance e de comentar a decisão dos comissários de punir o rival com a perda de três posições no grid de largada do GP da Rússia. A prova foi vencida por Daniel Ricciardo, que comandou a dobradinha da McLaren.