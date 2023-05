SAMA comemora o Dia Internacional da Biodiversidade com fiscalização e ações ambientais

No dia 22 de maio é celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade. A data foi instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de se conservar e proteger a diversidade de vida no planeta.

No Brasil atualmente são reconhecidas 46.447 espécies de plantas e 117.096 de animais. Visando a proteção dessa biodiversidade, o DPBEA (Departamento de Proteção e Bem Estar Animal de Itapira), órgão da SAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente), fiscaliza denúncias de maus tratos aos animais – sejam eles domésticos e silvestres – e auxilia nas denúncias envolvendo a flora local.

De acordo com os técnicos Isabela Araújo e Moacir Vicente Filho, somente nesse mês de maio já foram registradas 17 ocorrências ambientais incluindo apoio de resgate a animais silvestres e 43 denúncias e averiguação de maus tratos envolvendo animais domésticos (cães e gatos). Quanto às ações ambientais, a SAMA realizou ao longo desse ano inúmeros plantios de árvores nativas em áreas de proteção e vias públicas que somaram aproximadamente 530 novas árvores e também fez a doação de mudas aos munícipes interessados.

Tendo como tema a biodiversidade de Itapira, que possui uma área de transição entre o bioma Mata Atlântica e Cerrado, os biólogos da SAMA Anderson Martelli e Ariadne Alvarenga, junto com o engenheiro Edgar Samudio, publicaram o artigo científico “Benefícios ecológicos do bioma Cerrado e particularidades do município de Itapira-SP” na Revista Cientifica PhD Scientific Review. No texto, eles retratam que esse bioma é reconhecido como a savana mais rica do mundo e destacam as ações que a SAMA vem executando na sua preservação. O artigo pode ser acessado no endereço http://www.revistaphd.periodikos.com.br/article/10.5281/zenodo.7554701/pdf/revistaphd-3-1-8.pdf.