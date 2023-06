SAMA incentiva cadastramento no Programa Nascentes para fins de restauração ecológica

A SAMA (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) atua em parceria com o Governo do Estado de São Paulo para incentivar proprietários e posseiros rurais inseridos em APPs (Áreas de Preservação Permanente) a fazerem o cadastro do imóvel no Programa Nascentes, que tem como um dos principais objetivos apoiar proprietários e possuidores rurais – em especial os pequenos – para que realizem, sem custos, a restauração obrigatória de matas ciliares e de nascentes em suas propriedades.

O programa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo otimiza e direciona investimentos públicos e privados para cumprimento de obrigações legais, para compensação de emissões de carbono ou redução da pegada hídrica, ou ainda para implantação de projetos de restauração voluntários. Segundo dados do programa atualizados até abril desse ano, são 50.080.014 mudas plantadas e 30.042 hectares em restauração, o equivalente a 42.076 campos de futebol.

Os proprietários e posseiros rurais interessados em participar do programa e terem áreas da propriedade restauradas (APP, Reserva Legal e área comum) devem preencher o formulário disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZEHmex2sc_8h9yZfpdgI3x1IvpxOd9maeqeGaAKmbYkR0eg/viewform e informar e-mail e telefone atualizados. Esses dados serão informados aos restauradores para que esses possam entrar em contato.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site https://itapira.sp.gov.br/pagina/programa-nascentes/159 ou entrar em contato com a SAMA pelo telefone (19) 3863-1801.