SAMAE abre processo seletivo para contratação de novos funcionários

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Mogi Guaçu iniciou na manhã dessa quinta-feira, dia 17 de junho, as inscrições para concurso público e futura contratação de auxiliar de escritório, leiturista e pedreiro, com uma vaga disponível para cada um dos cargos. Os interessados têm até a próxima quinta-feira, dia 24 de junho, às 16h, para efetivar a participação.

O edital completo encontra-se disponível para consulta no site www.conscamweb.com.br e fixado no quadro de avisos da sede da autarquia, localizada na Rua Paula Bueno, 240, no Centro. O atendimento no prédio acontece das 8h às 11h e das 13h às 16h. Pelo site também é possível imprimir o boleto da taxa de inscrição, que é de R$ 30,80 para a vaga de auxiliar de escritório e R$ 23,10 para as de leiturista e pedreiro.

O salário base para auxiliar de escritório e leiturista é de R$ 1.120,65, com 200 horas semanais de trabalho. Para a vaga de auxiliar é requisito ter ensino fundamental completo, enquanto de leiturista é exigida, no mínimo, a 4ª série do ensino fundamental. Para a função de pedreiro o salário é de R$ 1.209,81, com carga de trabalho de 220 horas semanais, tendo como requisito a 5ª série do ensino fundamental.

Fiscal

Também será aberto às 10h da quinta-feira, dia 1º de julho, processo seletivo para preenchimento de uma vaga de fiscal. O valor da taxa de inscrição será de R$ 38,50 e o prazo se encerrará no dia 15 de julho. Para este cargo são 200 horas semanais e salário de R$ 1.163,86. Requisitos básicos são ensino médio completo e CNH categoria A. O edital completo será disponibilizado para consulta pelo site ou diretamente no edifício do SAMAE.