Samae inaugura novo módulo da Estação de Tratamento de Esgoto

O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) inaugura nesta sexta-feira (18), em ato marcado para às 15h00, o segundo módulo da Estação de Tratamento de Esgoto da Avenida Brasil. Foram realizados, ao longo dos últimos meses, serviços de instalação de 600 metros lineares de tubos para o emissário que liga a pista da avenida à caixa de recepção da Zona Sul, na margem esquerda do rio Mogi Guaçu.

A tubulação de concreto, com 1,5 metro de diâmetro interno, permitirá a vazão de até 4.360 metros cúbicos por hora de resíduos, duplicando a eficiência e dimensão do sistema para atendimento diário de até 100 mil habitantes.

Com a obra, o esgoto será conduzido para a estação, até o tanque de aeração já existente e um novo tanque, parte do projeto do novo módulo. Na sequência, o material será remetido para os tanques secundários de decantação, remoção do lodo, e para a caixa de desinfecção, cumprindo todo o ciclo de tratamento do esgoto gerado na região central e nos bairros da Zona Sul.

Além destas melhorias, a conclusão do segundo módulo permitirá ainda a desativação, num prazo de dois anos, da grande lagoa de tratamento, que há anos é alvo de reclamação de moradores em função do mau-cheiro. “O principal objetivo é desativar a lagoa e, assim, eliminar o odor que ela produz. Com o novo módulo, isso será possível”, disse o Superintendente do Samae, Mario Antonio Zaia.

A obra do segundo módulo foi realizada a partir de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), da Caixa Econômica Federal e de contrapartida do Samae, com valor total orçado em R$ 25.166.772,06. Deste total, foram utilizados R$ 21.349.086,11 para a construção do novo módulo. O restante de R$ 3.817.685,95 está programado para os serviços de desativação da lagoa da ETE.