Samu foi tema de reunião do Parlamento da Região do Circuito das Águas Paulista

Na última reunião ocorrida em 7 de dezembro, na Câmara Municipal de Serra Negra, o Parlamento da Região do Circuito das Águas Paulista tratou diferentes assuntos, dentre eles o atendimento de urgência por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os vereadores falaram também de buscar melhorias para a Santa Casa Anna Cintra, que é referência em atendimento hospitalar para toda região do Circuito das Águas. Com isso, ficou acertado que os secretários municipais de saúde das cidades participantes do Parlamento serão convidados para a próxima reunião.

Na oportunidade, o prefeito de Serra Negra, Elmir Chedid, fez uma visita de cortesia e parabenizou os vereadores pela iniciativa da Frente Parlamentar, enfatizando a importância dessa união de forças políticas para a região. O Parlamento da Região do Circuito das Águas Paulista é a união das Câmaras Municipais dos municípios de Amparo, Águas de Lindóia, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Morungaba, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra e Socorro, em busca de representatividade regional e reivindicações comuns de políticas públicas.