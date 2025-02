SAMUCA estará promovendo “Manhã da Sobremesa” no domingo, 16 de fevereiro

No domingo, 16 de fevereiro, a Diretoria, servidores e voluntários do SAMUCA – Serviços de Atendimento à Mulher, Criança e ao Adolescente, estará promovendo nas dependências da Feira Livre, no Calçadão da Antônio Pedro, uma “Manhã da Sobremesa”.

“Convidamos a população pedreirense para participar, saboreando delícias preparadas com muito carinho pelas nossas voluntárias e assim ajudar o SAMUCA, instituição que atende mais de 300 crianças”, enfatiza a presidente da entidade Verônica Coutinho Teixeira.

Informações também podem ser obtidas pelo telefone: (19) 99932-2765.