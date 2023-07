Sanidade e bem-estar de bovinos leiteiros é foco da Vetoquinol Saúde Animal no Agroleite

Companhia francesa, que celebra 90 anos de fundação, destaca o controle de doenças em geral baseado em tecnologia e inovação, em uma das principais feiras do leite no país

Assim como todos os animais de produção, os bovinos leiteiros também sofrem com inúmeras enfermidades causadas por bactérias, fungos, vírus, vermes e outros microrganismos. Doenças como a mastite, a pneumonia, a diarreia e o timpanismo (acúmulo de gases) são algumas das que acometem rebanhos em diferentes localidades do Brasil e do mundo. Sabendo disso, a Vetoquinol Saúde Animal, que em 2023 comemora 90 anos de fundação, destaca soluções e tecnologias voltadas ao combate desses problemas no Agroleite, de 8 a 11 de agosto, em Castro (PR).

Gerente de marketing e serviços técnicos da Vetoquinol, Antonio Coutinho destaca a importância do controle das doenças e parasitas para o aumento da lucratividade do produtor. “Estudos mostram que apenas a mastite ambiental, por exemplo, causa prejuízo de R$ 200 por animal. Extremamente contagiosa, em um pequeno rebanho de cinco mil animais, esse impacto econômico giraria em torno de R$ 1 milhão. E vale destacar, ainda, que estamos falando de apenas uma doença das dezenas que existem”.

A Embrapa aponta que 90% desse custo de R$ 200 ocorre pela redução na produção de leite, já que os fortes sinais clínicos impedem o bom desempenho dos animais. A estimativa dessa redução é de 450 litros de leite por vaca – já o descarte da proteína animal fica em aproximadamente 260 litros. Esses números referem-se à mastite ambiental – que ocorre quando a infecção tem origem no local onde vivem os bovinos, seja por meio de matéria orgânica, fezes ou barro onde as bactérias se desenvolvem.

Para o tratamento contra essa enfermidade, a Vetoquinol apresenta uma combinação extremamente eficaz no evento. Trata-se do Forcyl® aliado ao Tolfedine® CS. A combinação científica de antibiótico com 16% de marbofloxacina (Forcyl®) e de anti-inflamatório de dose única com ácido tolfenâmico (Tolfedine® CS) combate os patógenos causadores da mastite e proporciona melhoria no bem-estar dos animais.

“Em nossas soluções, temos sempre pensado em aliar o retorno rápido do animal ao estado de bem-estar com a redução no prejuízo econômico que as enfermidades causam aos produtores. Por isso, além de ser eficiente contra as bactérias causadoras da mastite, essa combinação também auxilia no bem-estar dos animais, proporcionando aumento de produtividade. Ou seja, aliamos tecnologia de ponta e amplamente comprovada à eficiência e retorno do investimento e produtividade”, complementa Coutinho.

Além de Forcyl® e Tolfedine® CS, a Vetoquinol também destacará o endectocida injetável Bullmax® – solução para combate a parasitas como nematódeos, miíases, moscas-dos-chifres e carrapatos – antimicrobiano injetável Acura® – para o combate à colibacilose (diarreia em bovinos) – e Ruminol VTQ® – para controle do timpanismo –, além de Polijet® HD, solução voltada à melhora em quadros de anorexia para aumento de níveis de sódio, potássio, cloreto, magnésio, cálcio, glicose, vitamina B12 e lacto de sódio.

Vetoquinol no Agroleite 2023

Data: 8 a 11 de agosto

Local: Cidade do Leite – Parque de Exposições Dario Macedo, Castro (PR)

Horário: 8h às 18h (horário de Brasília)

Sobre a Vetoquinol Saúde Animal

A Vetoquinol Saúde Animal está entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região Ásia-Pacífico. Com expertise global conquistada ao longo de 90 anos de atuação – celebrados em 2023 – a empresa também cresce no Brasil, onde expande suas atividades há 12 anos, desde 2011. Grupo independente, a Vetoquinol projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos destinados à produção animal (bovinos e suínos), animais de companhia (cães e gatos) e equinos. Desde sua fundação, em 1933, na França, combiina inovação com diversificação geográfica. O crescimento do grupo é impulsionado pelo reforço do seu portfólio de soluções associado a aquisições em mercados de alto potencial de crescimento, como a brasileira Clarion Biociências, incorporada em 2019. No Brasil, a Vetoquinol tem sede administrativa em São Paulo (SP) e planta fabril em Aparecida de Goiânia (GO), atendendo todo o território nacional. Em termos globais, gera mais de 2,5 mil empregos e está listada na bolsa de valores Euronext Paris desde 2006 (com o símbolo VETO). Para mais informações, contate o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) formado por profissionais da área veterinária para auxílio aos clientes. A ligação é gratuita: 0800 741 1005. Ou acesse www.vetoquinol.com.br.