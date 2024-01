SANTA CASA SERVIRÁ DE INTERNATO AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE FRANCO MONTORO

A Santa Casa de Mogi Mirim será usada como campo de prática e internato aos alunos regularmente matriculados no curso de medicina da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, de Mogi Guaçu. O termo de cooperação para essa finalidade foi celebrado na manhã desta sexta-feira (5). O início da parceria é previsto para fevereiro deste ano, quando alunos do 5º e 6º ano iniciam as clínicas médicas e cirúrgicas. Vale lembrar que a Santa Casa segue sob intervenção da Prefeitura de Mogi Mirim.

O encontro para celebração do termo de parceria aconteceu no gabinete do prefeito Paulo Silva. Além do chefe do executivo, também estiveram presentes o diretor administrativo da Faculdade Franco Montoro, Mário Vedovello; o coordenador do curso de Medicina, Jarbas Magalhães; as co-coordenadoras do curso, Ivana Sodré e Marta Falsetti; a coordenadora geral, Ana Caroline Costa Nogueira; o provedor da Santa Casa, Milton Bonatti; o tesoureiro da instituição, Rogério Manera; o interventor da Santa Casa, Mauro Nunes Júnior; o representante do conselho fiscal, Sérgio Dinerlan; e a vereadora Luzia Cristina Côrtes Nogueira.

O Internato é uma etapa do curso de Medicina com duração de dois anos que ocorre nos últimos períodos da graduação. O objetivo é que os alunos tenham uma vivência 100% prática, realizando o atendimento aos pacientes com a supervisão de um médico, que é um professor da faculdade.

É uma atividade que funciona como o estágio obrigatório, inclusive, é regulamentada pelo Conselho Estadual de Educação. Serve para o aluno conhecer a rotina de trabalho do médico, já que ele passa por diferentes especialidades.