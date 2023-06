Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, sedia etapa internacional do 25º Circuito Nelore de Qualidade

A cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra, recebe, pela segunda vez no ano, o Circuito Nelore de Qualidade 2023, nos dias 12 e 13 de junho, na planta do frigorífico Fridosa. A 2ª etapa internacional da atual edição se prepara para a avaliação de cerca de 800 animais da raça. A etapa será promovida pela Associação Boliviana dos Criadores de Zebu (Asocebu), tendo as avaliações conduzidas pela equipe técnica da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB).

“As etapas internacionais do Circuito sempre vêm acompanhadas de animais de muita qualidade e pecuaristas de excelência. Neste ano, pudemos realizar a primeira também na Bolívia, marcada pelo seu diferencial e importância na criação de animais Nelore. Novamente, esperamos ótimos resultados, com o propósito principal de selecionar e premiar os melhores exemplares da raça”, declara Gustavo Callejon, assessor técnico da ACNB.

A Bolívia possui um setor pecuário importante e o gado Nelore desempenha papel significativo na produção de carne bovina do país. A raça é valorizada pelos criadores estrangeiros por sua rusticidade, resistência à doenças e alta capacidade de adaptação aos diferentes sistemas de produção existentes na região.

Juliano Santos, do frigorífico Fridosa, destaca que os promotores estão com grande expectativa para a realização das avaliações de carcaça, principalmente em relação à evolução na qualidade dos animais em comparação à primeira etapa do ano. “Reunimos criadores de renome e animais de alto padrão genético. Será uma oportunidade única para trocar experiências, conhecer novas técnicas e tendências na criação Nelore”, completa.

Batizado como “Circuito Nelore de Qualidade Internacional – Bolívia”, a nova versão do campeonato terá seus vencedores sendo premiados durante a Nelore Fest, em dezembro, junto com os grandes campeões do Brasil. Além disso, a contabilização dos resultados será feita de forma independente da competição brasileira.

Calendário

As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:

· 12/06 – Fridosa de Santa Cruz de La Sierra (BO)

· 20/06 – Friboi de Tucumã (PA)

· 27/06 – Friboi de Araguaína (TO)

· 11/07 – Friboi de Marabá (PA)

· 18/07 – Friboi de Pontes e Lacerda (MT)

· 25/07 – Friboi de Porto Velho (RO)

· 01/08 – Friboi de Rio Branco (AC)

· 03/08 – Friboi de São Miguel do Guaporé (RO)

· 08/08 – Friboi de Água Boa (MT)

· 15/08 – Friboi de Confresa (MT)

· 17/08 – Friboi de Colíder (MT)

· 24/08 – Frisa de Colatina (ES)

· 29/08 – Friboi de Andradina (SP)

· 30/08 – Minerva Foods de Belén (PY)

· 05/09 – Friboi de Anastácio (MS)

· 06/09 – Friboi de Nova Andradina (MS)

· 12/09 – Friboi de Pimenta Bueno (RO)

· 14/09 – Friboi de Lins (SP)

· 19/09 – Friboi de Vilhena (RO)

· 21/09 – Friboi de Iturama (MG)

· 26/09 – Friboi de Ituiutaba (MG)

· 28/09 – Friboi de Alta Floresta (MT)

· 03/10 – Friboi de Pedra Preta (MT)

· 06/10 – Friboi de Mozarlândia (GO)

· 10/10 – Friboi de Senador Canedo (GO)

· 17 e 18/10 – Friboi de Barra do Garças (MT)

· 19/10 – Friboi de Campo Grande (MS)

· 23/10 – Masterboi de Canhotinho (PE)

· 25 e 26/10 – Frisa de Nanuque (MG)

· 31/10 – Friboi de Araputanga (MT)

· 01/11 – Friboi de Naviraí (MS)

· 09/11 – Fribal de Imperatriz (MA)

· 14/11 – Friboi de Redenção (PA)

· 16/11 – Frisa de Teixeira de Freitas (BA)

· 17/11 – Friboi de Santana do Araguaia (PA)

· 21/11 e 22/11 – Friboi de Diamantino (MT)

· 28/11 – Friboi de Itapetinga (BA)

· 30/11 – Friboi de Campo Grande (MS)

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.