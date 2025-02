BASQUETE DE JAGUARIÚNA ABRE SELETIVA PARA JOVENS TALENTOS

Com o objetivo de fortalecer suas equipes e identificar novos talentos, a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna vai promover uma seletiva de basquete na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, no Ginásio do Azulão, localizado na Rua Amazonas, 848, no Jardim Sônia.

As equipes locais, que representam Jaguariúna em competições regionais, estarão recrutando atletas para integrar os times nas categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-18. Os interessados devem comparecer ao ginásio no horário especificado para cada faixa etária, vestidos com roupas adequadas para a prática do basquete. Atrasos não serão tolerados.

Confira os horários e categorias:

Sub-14 (nascidos em 2011 e 2012) – Início às 18h

Sub-16 (nascidos em 2009 e 2010) – Início às 19h

Sub-18 (nascidos em 2007 e 2008) – Início às 20h

Segundo a secretaria, a inscrição será feita no próprio local, antes do início da seletiva de cada categoria. A iniciativa reforça o compromisso da cidade em fomentar o esporte e proporcionar oportunidades para que jovens talentos possam se destacar.

Foto: arquivo