JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA LEVA SERVIÇOS E APOIO AOS CONDOMÍNIOS JAGUARIÚNA I E II

O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna uniram forças para realizar uma ação comunitária nos condomínios Jaguariúna I e II, localizados no bairro Cruzeiro do Sul. A iniciativa integra o programa Jaguariúna Solidária, que visa oferecer apoio e serviços às famílias da região.

A novidade desta edição é a inclusão dos serviços itinerantes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Cadastro Único. Essas equipes móveis levarão atendimento e orientações diretamente à comunidade, ampliando o alcance dos serviços sociais prestados pela prefeitura.

No próximo dia 27 de janeiro, o programa atenderá no Condomínio Jaguariúna II e, no dia 30 de janeiro, será a vez dos moradores Condomínio Jaguariúna I, sempre das 9h às 16h. Já os serviços do CRAS e do Cadastro Único volantes acontecerão nos mesmos dias das 9h às 12h.

Serviço:

Jaguariúna Solidária

Local: Condomínio Jaguariúna II

Dia: 27/01

Horário: 9h às 16h

Jaguariúna Solidária

Local: Condomínio Jaguariúna I

Dia: 30/01

Horário: 9h às 16h

Foto: arquivo/Prefeitura