Vinhedo receberá festival com shows de rock clássico, carros antigos e gastronomia variada

O Parque Municipal Jayme Ferragut (parque da Uva) em Vinhedo, será palco do Classics Festival, um evento voltado aos apreciadores dos grandes clássicos do rock, gastronomia variada, chopp e cervejas, motos e carros antigos.

O festival, que tem entrada gratuita, ocorrerá nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro e contará com 10 shows de bandas cover e multicover tocando os grandes clássicos do rock das décadas de 60, 70 e 80. A programação conta com covers e tributos a bandas como Queen, Aerosmith, Bon Jovi, Creedence, Beatles, Rolling Stones, Led Zepellin, Kiss e, o encerramento será com a banda Reprise Inédita, uma das melhores bandas de flaskback do país, com um tributo aos anos 80/Flashback.

A praça de alimentação oferecerá uma ampla variedade de opções, incluindo, torresmo de rolo, costela na brasa, frango com polenta, feijão tropeiro, burgers defumados e na parrilla, lanches de pernil e calabresa, espetinhos, pastéis, comida oriental, crepes, doces caseiros, churros, sorvetes e muito mais. Para beber, haverá cervejas em lata, chopp de diversos tipos, batidas, caipirinhas, sucos naturais e refrigerantes.

O evento é “Pet Friendly” – animais de estimação são bem-vindos e haverá também um “Espaço Kids” com infláveis e outros brinquedos.

A entrada e o estacionamento são gratuitos todos os dias do evento e não será permitido o acesso com alimentos, “coolers” e bebidas no espaço do festival.

Encontro de Carros e Motos Retrô

No domingo, 09 de fevereiro, a partir das 9 horas, o festival contará com um Encontro de Carros e Motos Retrô (veículos com mais de 30 anos de fabricação) aberto ao público e com certificado de participação e brindes para os expositores dos veículos.

Horários do evento: sexta-feira: 18h às 22h, sábado: 12h às 22h, domingo: 09h às 22h

Programação de Shows

Sexta-feira – 07/02

19h00 – Banda Midnight Rockers (Clássicos Anos 80)

20h30 – Queen Cover (Banda Her Majesty)

Sábado – 08/02

14h00 – Sophia Martins (Voz e Violão)

15h00 – Banda Cavalo Magro (Classic Rock)

17h30 – Tributo Aerosmith e Classic Rock (Banda Aeroclassic)

20h00 – Bon Jovi Cover (Banda Living in Sin)

Domingo – 09/02

09h00 – Encontro de Carros e Motos Retrô (veículos clássicos e antigos)

12h00 – Banda CBR (Tributo Creedence, Beatles e Rolling Stones)

14h30 – Tributo Led Zeppelin (Banda Livezeppelin)

17h00 – Kiss Cover (Banda Danger)

19h00 – Tributo Anos 80 / Flashback (Banda Reprise Inédita)

*A realização é da MK Produções e Eventos, com apoio cultural da Prefeitura de Vinhedo