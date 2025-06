Santo Antônio de Posse abre inscrições para curso gratuito de Processamento de Frutas e Vegetais

Parceria entre Prefeitura e SENAR oferece capacitação com foco em geração de renda e aproveitamento integral de alimentos

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Processamento de Frutas e Vegetais. A capacitação será realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho, das 8h às 17h, no Centro Múltiplo do Idoso.

A iniciativa tem como objetivo promover qualificação profissional e incentivar a geração de renda por meio do aproveitamento integral de frutas e hortaliças. O curso é destinado a pessoas com 18 anos ou mais e contará com a oferta de café da manhã e almoço aos participantes.

A secretária de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, destacou a importância da iniciativa para o município. “Essa parceria com o SENAR vem ao encontro das nossas ações de fortalecimento da cidadania e da autonomia financeira das famílias. É uma oportunidade de aprendizado que pode transformar realidades e abrir novos caminhos para muitas pessoas”, afirmou.

As vagas são limitadas, e os interessados devem se inscrever presencialmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.