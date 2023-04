Santo Antônio de Posse amplia vacinação com vacina bivalente para população acima de 18 anos

Santo Antônio de Posse ampliou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A recomendação tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal no município.

A orientação vale para quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose. Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar os Postos de Saúde da Família (PSF).

A imunização com a vacina bivalente é voltada a quem já completou o esquema básico contra o vírus ou para quem recebeu uma ou duas doses de reforço. O intervalo entre a dose mais recente deve ser de quatro meses. Tanto as vacinas monovalentes quanto as bivalentes, têm segurança comprovada e são igualmente eficazes na proteção contra o coronavírus.

A campanha de vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, em todas as unidades PSF. Às terças-feiras, a sala de vacina da unidade de saúde do Jardim Brasília funciona em horário estendido até às 20h, e às quintas-feiras, o atendimento com expediente ampliado acontece no PSF Popular, até às 20h.

Em caso de dúvida, procure o PSF mais próximo para avaliar sua situação vacinal para manter sua proteção contra o vírus.

Para mais informações, acesse:http://pmsaposse.sp.gov.br/vacinacao-contra-covid-19/