Santo Antônio de Posse confirma Segunda Morte por Dengue; Região Chega a Sete Óbitos pela Doença

Da Redação

Na última terça-feira (26), a Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP) confirmou o segundo óbito por dengue no município em 2024. A vítima, uma mulher com idade entre 65 e 79 anos, apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 12 de março e veio a falecer dois dias depois.

Este triste evento ressalta a urgência e a importância de medidas preventivas eficazes contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Com este novo caso, a região de Campinas (SP) atinge a marca alarmante de sete óbitos pela doença apenas neste ano.

A dengue é uma enfermidade viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Seus sintomas podem variar de febre e dores musculares a complicações mais graves, como hemorragia e choque hemorrágico, podendo levar à morte, como infelizmente ocorreu neste caso.

As autoridades de saúde alertam para a necessidade de adoção de medidas preventivas em todas as residências, espaços públicos e locais de trabalho, incluindo a eliminação de criadouros do mosquito, como recipientes com água parada.

Além disso, é fundamental que a população esteja atenta aos sintomas da dengue e busque assistência médica ao menor sinal de infecção, para um diagnóstico precoce e um tratamento adequado.

Fonte G1