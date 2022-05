Santo Antônio de Posse inaugura escola profissionalizante

A expectativa é de que a taxa de desemprego diminua com a oferta dos cursos

Na noite desta terça-feira, 17, acontece a inauguração da primeira escola profissionalizante de Santo Antônio de Posse. A escola de qualificação é uma parceria entre a Assistência Social e o Fundo Social. As turmas serão divididas por períodos, oferecendo aulas pela manhã e tarde. Aproximadamente 50 alunos devem ser contemplados com os cursos todos os meses.

A unidade de profissionalização está localizada no centro da cidade, na Rua Senador Paulo Ramos, 51.

Segundo a primeira dama Ana Lolli, a escola deve oferecer os cursos Escola da Beleza, Escola da Moda. “Esses cursos são uma parceira com Fundo Social de São Paulo e o Grupo de Jovens. Logo estaremos com parceria com o Senac também. Isso irá nos proporcionar o curso Jovem Aprendiz entre outros”, explica Ana.

O objetivo do projeto é capacitar a população de Santo Antônio de Posse que está fora do mercado de trabalho para elas comecem a ter sua própria renda e assim ter um emprego e mais dignidade.

A primeira dama Ana também enfatizou que toda a população pode se inscrever, pois o número de desempregados no município é grande. “Assim, podendo abrir seu próprio negócio ou arrumar um emprego com a capacitação, esperamos melhorar a vida de muitas pessoas”, declara.

A criação de empregos é uma das promessas de campanha da atual Administração. “Nosso mandato tem muito ainda o que fazer, estamos começando a colher os frutos do que plantamos neste primeiro ano e meio. Nossa cidade estava e está carente de muitas coisas, mas não estamos medindo esforços para chegarmos no resultado desejado”, finaliza Ana.