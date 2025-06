Santo Antônio de Posse realiza 60 ultrassons e 100 dopplers em um único sábado com foco na saúde da população

Prefeito reforça compromisso com o acesso rápido a exames especializados e redução da fila de espera.

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no último sábado, 21 de junho, dois mutirões de exames, totalizando 160 atendimentos à população. A iniciativa demonstra o empenho da gestão em agilizar os atendimentos e garantir que a população tenha acesso rápido aos serviços de saúde especializados.

No SM Laboratório, foram realizados 60 exames de ultrassom ginecológico, com foco no cuidado e atenção à saúde da mulher. Já no Ambulatório Municipal, foram feitos 100 exames de doppler arterial e venoso, atendendo pacientes que aguardavam desde 2023.

A realização dos exames aos sábados tem se mostrado uma estratégia eficaz para atender a população que, muitas vezes, não consegue comparecer durante os dias úteis. Além disso, permite avançar com mais agilidade na fila de espera por exames de média e alta complexidade.

A ação do doppler integra um investimento de R$ 260 mil, destinado exclusivamente à realização de 1.176 procedimentos que estavam pendentes de agendamento. Além dos exames já realizados, o recurso contempla a realização de testes ergométricos, tomografias com e sem contraste, ressonâncias magnéticas (com, sem contraste e com sedação), exames de holter, angiotomografias, eletroneuromiografias e colonoscopias.

A secretária de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, ressaltou que os mutirões têm impacto direto na vida das pessoas. “Essas ações significam acolhimento e eficiência. Estamos garantindo que mais pessoas tenham acesso ao diagnóstico em tempo adequado, o que é essencial para o início de um tratamento eficaz. É uma resposta concreta ao que a população mais precisa: atendimento rápido e com qualidade”, afirmou.