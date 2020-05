Santo Antônio de Posse registra 21 casos positivos de COVID-19

De acordo com a atualização publicada pela Prefeitura Municipal, Santo Antônio de Posse registrou até esta terça-feira, dia 26, 21 casos positivos de COVID-19.

Desses casos confirmados 17 já estão curados. A cidade tem ainda mais 20 casos suspeitos e 122 descartados.

Dos casos confirmados 15 foram através de testes rápidos e seis através de exames em laboratório. Entre os casos descartados 45 foram via testes rápidos e três via laboratório, além de 74 via Clínica Epidemiológica.

A cidade não tem nenhum óbito causado pela doença e entre os casos suspeitos um paciente se encontra internado. Já entre os casos confirmados nenhum se encontra em internação hospitalar.