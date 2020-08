Santo Antônio de Posse registra o quarto óbito por Covid-19

Através do Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira, dia 6 de agosto, a cidade de Santo Antônio de Posse registrou o quarto óbito por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com as informações a vítima trata-se de um homem de 39 anos que necessitou de internação na quarta-feira, dia 5, e apresentava comorbidades cardíacas e renal.

O boletim registrou também mais 25 casos positivos de coronavírus, sendo os pacientes 10 homens com 20, 26, 27, 31, 34, 38, 45, 48, 50 e 57 anos. Todos apresentam quadro leve de sintomas e não necessitam internação. As outras pacientes são 15 mulheres com idades de 07, 10, 12, 19, 28, 34, 37, 38, 40, 41, 50, 53, 54, 64 e 80 anos. Todas apresentam quadro leve de sintomas e não necessitam internação.

Assim a cidade chegou a um total de 263 casos positivos desde o início da pandemia. Destes casos positivos 228 são considerados curados, sendo que 260 estão em isolamento domiciliar e 3 estão internados, além dos 4 óbitos confirmados.

No boletim também foram notificados mais 78 casos suspeitos e 754 descartados. Entre os casos suspeitos 78 estão em isolamento domiciliar e há um óbito suspeito notificado.