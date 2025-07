Santo Antônio de Posse se aproxima de zerar fila de espera por exames acumulados desde 2023

Mais de 80% dos procedimentos já foram realizados pela Prefeitura por meio de investimento exclusivo de R$ 260 mil

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, já realizou 970 dos 1.176 exames previstos dentro do investimento de R$ 260 mil destinado exclusivamente para reduzir a fila de espera por procedimentos de média e alta complexidade. Com mais de 80% dos exames concluídos desde maio, o município se aproxima da meta de zerar a demanda reprimida acumulada desde 2023.

Os procedimentos estão sendo executados também em mutirões aos sábados, o que tem permitido maior alcance e acesso para os pacientes que não conseguem comparecer durante os dias úteis. Entre os exames realizados estão doppler arterial e venoso, ecocardiograma, ultrassonografia ginecológica, além de outros que integram o pacote de atendimentos contemplados pelo investimento.

A ação também inclui a realização de testes ergométricos, tomografias com e sem contraste, ressonâncias magnéticas (com, sem contraste e com sedação), exames de holter, angiotomografias, eletroneuromiografias e colonoscopias.

A secretária de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, reforça que o avanço dos exames representa mais do que números: “Estamos muito perto de alcançar nosso objetivo, e isso significa mais dignidade, agilidade e cuidado com a saúde das pessoas. Estamos tratando cada paciente com a atenção que merece e reduzindo significativamente o tempo de espera para diagnósticos importantes.”

A conclusão da meta prevista deve ser alcançada nas próximas semanas, consolidando uma das maiores ações recentes para enfrentamento da demanda reprimida na saúde municipal.