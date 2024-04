Santo Antônio de Posse se Prepara para Eleger a Realeza da Festa do Peão 2024

Com o clima de animação e tradição que marca a Festa do Peão de Santo Antônio de Posse, as atenções se voltam agora para a eleição da rainha, princesa, madrinha e mister do evento deste ano. Com inscrições abertas até o dia 15 de abril, os interessados devem se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento Social para garantir sua participação.

O concurso busca não apenas a beleza, mas também a representatividade e o carisma que serão essenciais para quem irá representar a festa durante todo o período. Os requisitos para participação incluem ter mais de 18 anos e disposição para encarar essa emocionante jornada.

A escolha da realeza está marcada para o dia 2 de maio, durante o Baile da Rainha e do Mister, que promete ser um dos pontos altos da Feira da Lua. O evento terá início às 20 horas e será uma oportunidade para os candidatos mostrarem todo o seu talento e desenvoltura perante o público.

Para aqueles que desejam mais informações sobre o concurso e as inscrições, basta entrar em contato pelo WhatsApp através do número (19) 99168-5365. A realização é da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse.

A Festa do Peão é um momento de celebração da cultura e tradição do interior, e a escolha da realeza é parte fundamental desse processo, representando não apenas a beleza, mas também o espírito e a energia que envolvem essa festividade tão querida pelos posseenses.