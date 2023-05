Santo Antônio de Posse sedia 1º Torneio Regional de Futebol Society Feminino

Santo Antônio de Posse sediou o 1° Torneio Regional de Futebol Society Feminino. O evento esportivo aconteceu neste domingo, dia 21 de maio, no Campo Society do bairro São Judas Tadeu, com início às 8h30. O Torneio reuniu equipes de Santo Antônio de Posse, Artur Nogueira, Amparo, Serra Negra, Holambra, Jaguariúna e Conchal.

Veja abaixo as equipes premiadas no torneio:

Campeã: Santo Antônio de Posse A

Vice-campeã: Magnus (Holambra)

Artilheira: Lulu (Santo Antônio de Posse) 6 gols

Melhor goleira: Cícera (Santo Antônio de Posse)

Destaque: Alessandra (Magnus)